Geen straf voor maken van IS-website op naam van leraar De student deed zich voor als de leerkracht (foto: RTV Drenthe)

Een 20-jarige Assenaar krijgt geen straf voor het maken van een terroristische website op de naam van zijn leerkracht. De tekst 'ISIS, trail of terror' op de website deed vermoeden dat de leraar aanhanger van de terreurgroep was.

De ICT-student zette een afbeelding van een IS-strijder op de site. Hij gebruikte hierbij de persoonsgegevens van de leerkracht.



De rechter acht de kans groot dat het een uit de hand gelopen grap is en sprak de man vrij van belediging en van identiteitsfraude.



De Assenaar zei zelf dat hij het deed om een grap uit te halen. Nadat de leraar de internetsite had ontdekt, deed hij aangifte van belediging en van identiteitsfraude.



Reputatieschade

"Het was een grove grap, dat geef ik toe", zei de jonge Assenaar toen hij aan de tand werd gevoeld. Hij werd een week geschorst van school. Ook bood hij zijn leraar meerdere keren excuses aan.



De website stond drie weken online. "Genoeg om iemands reputatie te schaden. Een reis door Amerika kan de leraar nu vergeten", zei de officier van justitie tegen de student.



Gevolgen niet overzien

Daar voegde hij aan toe dat de Assenaar, toen nog achttien jaar, door zijn jeugdigheid de gevolgen nog niet voldoende overzag. Hij zou niet de opzet hebben gehad de leraar zo te beledigen en werd daarom vrijgesproken.