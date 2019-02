Onrust bij Hoeve Boschoord na rechtszaak tegen therapeut

In Hoeve Boschoord heerst onrust bij cliënten. Aanleiding is de rechtszaak van gisteren tegen sociotherapeut Arjan B.

B. werkte tot zijn arrestatie bij de kliniek waar naast psychiatrische patiënten ook tbs’ers zitten met een licht verstandelijke beperking. Het Openbaar Ministerie verdenkt de therapeut ervan dat hij een 16-jarig meisje prostitueerde en foto's en filmpjes van haar verspreidde. Tegen de man is vijf jaar gevangenisstraf geëist.Advocaat Job Knoester uit Den Haag heeft meerdere cliënten die zijn opgenomen bij Hoeve Boschoord: "Een van hen heeft direct te maken gehad met Arjan B." Volgens Knoester vernam de man gisteren uit de media dat zijn therapeut voor de rechter stond. Hij begon zich daardoor zorgen te maken over de voortgang van zijn behandeling."Als je daar zit vanwege zedenproblematiek en je leest dit over je therapeut, dan vraag je jezelf af of hoe het verder moet", legt de advocaat uit. "Ik heb alle zeilen bij moeten zetten om hem daar te houden." Job Knoester verwijt de kliniek 'gebrek aan transparantie' naar de cliënten en naar de buitenwereld.Hoeve Boschoord ziet zelf ook dat er sprake is van onrust. "De situatie maakt emoties los", zegt woordvoerder Paul Koopman. "De teamleiders besteden daar nu aandacht aan." B. heeft sinds zijn arrestatie niet meer voor de kliniek gewerkt. Hij is daarna op non-actief gezet, maar is formeel nog niet ontslagen. "Dat heeft met allerlei juridische aspecten te maken", aldus Koopman.De kliniek heeft volgens de woordvoerder nooit geweten dat Arjan B. een minderjarig meisje aanbood voor betaalde seks. Hij stuurde onder andere een foto van haar borsten naar een cliënt van de tbs-kliniek als verjaardagsgroet. "De gebeurtenissen speelden zich af in zijn vrije tijd en dus ook buiten ons gezichtsveld", aldus de woordvoerder.