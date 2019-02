Circuit Zandvoort krijgt Valentijnscadeau uit Assen

Leden van de Businessclub Grand Prix Assen 2020 starten een charmeoffensief richting de mensen van het circuit van Zandvoort. Morgen staan ze aan de poort met een verrassing.

Of ze worden ontvangen is nog niet duidelijk. Vanmiddag hebben ze een mail naar het circuit gestuurd. In de mail laten ze weten wie ze zijn. "Helaas hebben wij het gevoel dat onze inspanningen in Zandvoort niet erg worden gewaardeerd. Dat is jammer, vooral voor Nederland, maar ook voor de betrokken mensen bij onze club. Nu is het tijd om dat beeld te corrigeren."De Businessclub is een campagne begonnen om te laten zien dat het circuit in Assen geschikt is voor Formule 1. Daarvoor hebben ze een actie opgestart waarbij racebrillen worden uitgedeeld in heel Nederland. Op de bril staat #HupAssen. Er zijn ook versies met #HupZandvoort en #HupNederland.Oud-Formule 1-coureur Jan Lammers uitte vorige week kritiek op de acties in Assen. Die zouden ervoor zorgen dat de plannen van Zandvoort om op de racekalender te komen worden gedwarsboomd. Lammers wordt overigens racedirecteur als de Formule 1 naar Zandvoort komt.Maar het beeld dat de Noordelijke actie verstorend werkt is volgens de businessclub niet juist. Ook al zien ze het liefste dat het evenement op het circuit in Assen wordt verreden.En dus reizen ze, waarschijnlijk met een taart, naar Zandvoort om deze donderdag te overhandigen. "Wij rijden in alle vroegte naar Circuit Zandvoort om jullie een leuke verrassing aan te bieden waar al jullie medewerkers wat aan hebben. We hopen dat jullie de verrassing in ontvangst willen nemen." En dan maar afwachten of ze in Zandvoort de hartjes kunnen waarderen.