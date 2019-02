Deel dit artikel:













Omver geduwd beeld tijdens huldiging FC Emmen staat weer op zijn plek Het beeld Onderweg, dat tijdens de huldiging van FC Emmen omver werd geduwd, staat weer op zijn plek (foto: Jan Anninga)

Het beeld Onderweg, dat tijdens de huldiging van FC Emmen vorig jaar omver werd geduwd door een feestende fan, is vandaag herplaatst.

De in brons gegoten man en vrouw hebben opnieuw een plekje gekregen aan de Notaris Oostingstraat. De dader die het beeld omver duwde, heeft nadat hij zich heeft gemeld de schade vergoed.



Ankers aangetast

Bij inspectie van het beeld bleek dat de stalen ankers van het beeld waren aangetast door roest. Daardoor lukte het een Emmen-fan om het beeld omver te krijgen. Dat er stalen ankers zijn gebruikt bij het plaatsen van het beeld is opmerkelijk. Meestal wordt hier brons, rvs of messing voor gebruikt, waarbij de kans op roest klein is. Bij de herplaatsing van het beeld is gekozen voor bronzen ankers.



Waar het beeld eerst op een betonnen sokkel stond, is nu gekozen voor natuursteen. Daarmee ziet de sokkel er net zo uit als andere sokkels in de binnenstad van Emmen.



Samen op pad

Onderweg is gemaakt door kunstenaar Guus Hellegers. Hij staat bekend om zijn platte vormen. Het beeld toont een man en een vrouw. Ze gaan elk hun weg en toch zijn ze samen op pad en vormen als het ware elkaars schaduw. Het is in 1987 door het bedrijf Ericsson geschonken aan Emmen.