Verdachte van trapincident in ‘aso-azc’ Hoogeveen nog niet vrij

Een 23-jarige bewoner van het ‘aso-azc’ in Hoogeveen moet voor poging tot doodslag voorlopig vast blijven zitten. De man uit Libië wordt ervan verdacht dat hij op 9 november in de extra beveiligde en toezichtlocatie (ebtl) een medebewoner van een steile trap schopte.

De zaak werd vandaag niet inhoudelijk behandeld. Dit tot groot ongenoegen van de advocaat van de verdachte. Volgens hem ligt er onvoldoende bewijs om te spreken van poging tot doodslag. Het is goed mogelijk dat het slachtoffer door dronkenschap van de trap viel. De zaak wordt 9 april inhoudelijk behandeld. Hij vroeg de rechters de 23-jarige bewoner in afwachting van de inhoudelijke behandeling op vrije voeten te stellen.Voor de man is nog steeds plek in het asielzoekerscentrum in Hoogeveen, zei de advocaat. De rechtbank ging hier niet in mee. De man zit vast op verdenking van een zwaar feit, waarvoor hij een lange celstraf riskeert. De Libiër zit in een asielprocedure. De rechters zijn bang dat de man bij vrijlating op de vlucht slaat.Gisteren stond er ook een vluchteling uit de ebtl voor de rechter . De 37-jarige asielzoeker Algerijn wordt verdacht van brandstichting in het zogenoemde aso-azc in Hoogeveen. De man heeft bekend en zit sinds 8 november vast.De ebtl-locaties in Hoogeveen en Amsterdam komen de laatste tijd veel in het nieuws. De Inspectie Justitie en Veiligheid constateerde onlangs dat medewerkers niet voldoende zijn opgewassen tegen de agressie en psychiatrische problemen van de bewoners.