Gevangenisbibliotheek krijgt vijfhonderd stripboeken van anonieme donateur De gevangenisbibliotheek van Veenhuizen kreeg vijfhonderd stripboeken (foto: Dienst Justitiële Inrichtingen)

De bibliotheek in de gevangenis van Veenhuizen heeft een donatie van vijfhonderd stripboeken in ontvangst genomen van een anonieme donateur. Stripboeken zijn erg geliefd in de gevangenis vanwege de laaggeletterdheid binnen de instelling.

Geschreven door Wiedse Veenstra

“Naar schatting is dat een derde van de gedetineerden”, vertelt Herman Slump hoofd Bibliotheek, Onderwijs en Sport van de penitentiaire inrichting Veenhuizen. “We zijn er waanzinnig blij mee. Erg veel boeken krijgen we namelijk niet.”



De stripboeken werden geschonken door een stripverzamelaar. De man maakte de donatie omdat hij een tv-programma van Anita Witzier had gezien, waarin ze een tijdje meeliep in de vrouwengevangenis in Nieuwsluis. “Hij dacht: laat ik een deel van mijn verzameling afstaan aan de gevangenis”, zegt Slump. De verzamelaar wil niet met zijn naam in de publiciteit.



Boeken niet makkelijk te krijgen

Het vergaren van boeken voor de bibliotheekcollectie is niet altijd even makkelijk. “We krijgen niet veel boeken meer. Sommige instanties die boeken aan ons geven sluiten nu hun deuren. Dan helpt zo’n grote gift van vijfhonderd stripboeken enorm.”



Laaggeletterdheid

Onder de stripboeken zitten onder meer Asterix & Obelixen, Kuifjes en Suske & Wiske’s. Dit soort boeken is erg populair bij de gevangenen. “Een groot gedeelte van onze gevangenen is laaggeletterd of dyslectisch. Die mensen hebben dus snel en toegankelijk leesvoer nodig.” De gevangenisbibliotheek heeft zo’n 1.200 tot 1.300 bezoekers per maand.



Ontsnappingen

Meneer Slump is er zeker van dat de gedetineerden niet van De Daltons zullen leren hoe ze moeten ontsnappen. “We gaan ook niet door die zes dozen heen om dat soort dingen te censureren”, grapt hij.



De gevangenen hebben nog geen reactie gegeven. “Maar ik weet zeker dat ze er erg blij mee zijn”.