Djammen: Geen excuses, maar een nieuwe single van Sorry John De band Sorry John heeft een nieuwe single uitgebracht: Don't wait (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

De naam van de band is een heel lang verhaal, leggen de vier muzikanten van Sorry John uit. Wat minder lang is: ze hebben twee nieuwe singles opgenomen in de Mailmen Studio, waarvan eentje nu uit is.

Geschreven door Robbert Oosting

"Het is eigenlijk de eerste single die we professioneel hebben opgenomen", vertelt zanger Dion van der Geest. "We hebben hem uitgebracht op Spotify, dus dat is lekker."



Poprock

De vier jongens uit de Zuidoosthoek kennen elkaar al langer dan de band bestaat. Tijdens de eerste repetitie samen voelde het direct goed. Na een aantal covers zijn ze vlot begonnen met eigen werk maken en dat doen ze nog steeds. In het poprock-genre. "Alle vier hebben we een heel eigen muzieksmaak", legt Van der Geest uit. "En dat komt dan heel erg raar samen in de vorm van Sorry John." De band bestaat nu vier jaar.



Sex, drugs & rock-'n'-roll

Volgens de heren hebben veel mensen een verkeerd idee van het bandleven. "Zij denken dat wij heel veel drinken en drugs gebruiken", zegt gitarist Sven Steenhuis. "Maar eigenlijk valt dat bij ons best wel tegen." In een serie vlogs laten de mannen van Sorry John zien wat er achter de schermen gebeurt. "We zijn eigenlijk heel nuchter allemaal", vult de zanger aan. Ook bassist Thijmen Dam mengt zich in het gesprek. Hij legt uit dat een band veel meer inhoudt dan een beetje muziek maken. "Mensen realiseren zich misschien niet altijd dat er heel veel randzaken bij komen kijken. Maar het is het allemaal waard."



Muziek

"Het is gewoon fucking leuk", vertelt drummer Jurrie Tulp. "Ik kan wel gaan zeggen van: je stopt je ziel en je emotie erin, maar…" Hij wordt onderbroken door Steenhuis: "Het is gewoon leuk." En daar zijn de heren het allemaal over eens. "Beetje beuken op het drumstel, geweldig toch", gaat Tulp verder. "Ik studeer het dan", zegt Van der Geest die conservatorium doet, "Maar muziek voelt nooit als studeren." Op de vraag of de mannen in de muziek verder willen is het antwoord ook resoluut ja.



Maar voor ze allen van Sorry John kunnen leven, is er waarschijnlijk nog een lange weg te gaan. Eerst meer muziek maken. "In de Mailmen studio's hebben we twee singles opgenomen. Don't Wait is nu uit en Sleepy Eyes komt er binnenkort aan", laat Jurrie Tulp weten.