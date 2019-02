Werk aan spoor Assen: Spoordek en sporen weggehaald bij De Maten

Van 16 tot en met 19 februari wordt er gewerkt aan het spoor bij het station in Assen en aan de onderdoorgang van de nieuwe spoortunnel De Maten. Het werk gaat ook ’s nachts door.

In de nacht van vrijdag worden eerst het spoordek en de sporen bij De Maten weggehaald. De dag erna wordt het spoordek onder het spoor ingereden. Dit gebeurt met een speciaal hiervoor ontworpen voertuig. Dit kan behoorlijk lawaai geven. Om die reden worden deze machines 's nachts niet langer ingezet dan nodig.De Maten is de nieuwe verbinding onder het spoor tussen Assen-Oost en Europaweg-Zuid. Eind 2019 of begin 2020 gaat de tunnel open voor auto's fietsers en voetgangers.Bij het station in Assen wordt onder meer de dakconstructie verder afgewerkt.Vanwege de werkzaamheden rijden er op 16 en 17 februari geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen op 18 en 19 februari is er geen treinverkeer tussen Groningen en Assen. De NS zet bussen in.