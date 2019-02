Deel dit artikel:













Vijfdeklasser uit Darp met supportersbus naar koploper DVSV uit Darp met supportersbus naar koploper Hoonhorst (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

VOETBAL - "Voor het eerst in de vierenhalf jaar dat ik hier trainer ben, is er een supportersbus", zegt DVSV-trainer Klaas van der Veen. "Dat is gewoon fantastisch. Je merkt ook dat het allemaal begint te leven in Darp nu we meedoen in de vijfde klasse." Zondag speelt DVSV tegen mede-koploper Hoonhorst.

Geschreven door Karin Mulder

Na elf overwinningen op rij is de stemming opperbest bij DVSV. Maar in 2013 was dat wel anders. De club bungelde onderaan in de vijfde klasse en was daarmee de slechtst presterende ploeg van onze provincie. "Er wordt daardoor wel op een bepaalde manier naar je gekeken en je wordt soms ook wel eens uitgelachen. Maar voor ons is het alleen maar een motivatie geweest om er bovenop te komen", zegt Olaf Buitelaar (38) die al 31 jaar bij de club speelt.



'Jongens keren terug bij DVSV'

Dat het nu goed loopt in Darp heeft verschillende redenen volgens trainer Van der Veen. "De jongens moedigen elkaar aan om bij DVSV te gaan spelen of ze keren weer teug bij de club. En de jonge jongens van toen zijn nu weer een stukje ouder en wijzer." Ook spits Brian van der Zweerde heeft een belangrijk aandeel in het succes. Hij keerde opnieuw terug bij DVSV na twee utistapjes bij Olde Veste in Steenwijk. Hij scoorde dit seizoen al negentien keer.



Zondag wacht medekoploper Hoonhorst. Thuis verloor DVSV met 4-2 van de ploeg uit Overijssel. Maar de mannen uit Darp zijn gemotiveerd tot op het bot. "Als we winnen hoeven we niet in de achtervolging. Het is wel de insteek om ze pijn te doen", zegt trainer Van der Veen. En of DVSV dit seizoen nou wel of niet promoveert naar de vierde klasse. De oefenmeester heeft aangegeven het na dit seizoen welletjes te vinden.



Onze Club

Zondagavond in Onze Club is er een verslag van Hoonhorst - DVSV. De uitzending begint om 18.30 uur.