Special: De barre winter van 1979

Precies 40 jaar geleden legde een sneeuwstorm onze provincie lam. Wegen waren dicht, ziekenhuizen onbereikbaar en complete dorpen kwamen in actie om hun dorpsgenoten te helpen.

RTV Drenthe besteedt donderdag 14 februari de hele dag aandacht aan de barre winter van 1979. De mooiste verhalen en videobeelden zie je tussen 10.00 uur en 13.00 uur op TV Drenthe. Op Radio Drenthe en op onze website staan we de hele dag stil bij die bewuste winterdag.