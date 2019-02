Docent Nassau College Gieten stapt op na seksueel getinte opmerkingen richting leerlingen

Een docent van het Dr. Nassau College heeft ontslag genomen nadat hij seksuele toespelingen maakte richting minderjarige leerlingen. De man gaf sinds een jaar natuurkunde op de locatie Gieten.

Volgens Marcel Klaver, voorzitter van het College van Bestuur van het Nassau College, zou de docent opmerkingen hebben gemaakt over lichaamsvormen van meisjes. Dat bevestigt hij na een verhaal van Dagblad van het Noorden "Totaal niet passend", zegt Klaver. "Je bent als docent geen vriendjes met je leerlingen. Zulke opmerkingen maak je niet, ook al is het slechts joligheid." De bestuurder zegt dat de opmerkingen in volle klassen werden gemaakt. "Alle leerlingen waren erbij aanwezig. Die hebben het 's avonds aan tafel hier met hun ouders over gehad."De docent is niet ontslagen, maar heeft zelf ontslag genomen. "Nadat dit bekend werd, zijn we met hem in gesprek gegaan. Hij heeft toegegeven dat hij de uitspraken heeft gedaan en heeft zelf besloten om op te stappen. Had hij dat niet gedaan, dan hadden we hem ontslagen", aldus Klaver.De school heeft direct na het bekend worden van het incident een brief gestuurd naar de ouders. "Richting de ouders willen we hierover heel transparant zijn. Dit is absoluut niet wat we willen op school", zegt Klaver, die geen aangifte heeft gedaan. "Dat hebben we wel overwogen, maar hebben we niet gedaan. Het waren woorden en geen handelingen van de docent en daar kun je weinig tegen doen."Volgens de bestuurder gaat het met de kinderen die les kregen van de betreffende docent goed. "Ik denk niet dat er zieltjes zijn getroffen. Het was een vorm van joligheid. Natuurlijk is dat volstrekt belachelijk. Maar de leerlingen hebben dit geloof ik wel begrepen."Doordat de docent is opgestapt, zit de school wel met een probleem. Er is een nieuwe docent natuurkunde nodig. "We hebben direct een vacature opgesteld", aldus Klaver. "In tussentijd zullen we het zoveel mogelijk oplossen met de inzet van andere leraren, maar er kan wel eens een les uitvallen."