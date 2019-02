Gemeente Midden-Drenthe gaat voor twee culturele jaren door overvloed aan projecten

De gemeente Midden-Drenthe is de negende gemeente op rij die een cultureel jaar mag organiseren. Vandaag presenteerde de gemeente het programma en het bijbehorende logo. Opvallend is dat het programma is uitgestrekt over bijna twee jaar in plaats van één jaar, zoals bij voorgaande gemeenten.

“We hadden zoveel mooie aanvragen en ook veel op hetzelfde moment. Daarom hebben we aan de initiatiefnemer gevraagd of we met het totaalproject langer de tijd mogen krijgen,” legt wethouder Dennis Bouwman uit. “Op deze manier hebben we ook een hele mooie afsluiter van het culturele jaar of eigenlijk van de bijna culturele twee jaar.”Bouwman refereert aan één van de drie blikvangers op de programmering.staat pas voor 2021 gepland. Zonder wijziging in het programma zou de productie net buiten de boot vallen en op deze manier past het er toch nog in.Betsy Torenbos van Roodpaleis, de maker vanis blij dat het project dat in samenwerking met het Huus van de Taol en schrijfster Jannie Boerma tot stand is gekomen, op deze manier aansluit. “De politiek wil dat uit het culturele jaar iets voortkomt dat in de toekomst blijvend is. Wij zitten daaar eigenlijk mooi met een been in 2020 en met een been in 2021 in. We zijn blij zo de stap naar de toekomst te mogen zetten.”Het theaterstuk, van origine van de hand van Shakespeare, krijgt een bewerkte Drentse toon en vindt plaats op de zandvlakte naast Herinneringscentrum Kamp Westerbork. “Het is onvermijdelijk dat het een dramatisch stuk wordt, want er vloeit altijd heel veel bloed in Shakespeares stukken.”Ook de locatie maakt het volgens haar extra geladen. “Deze locatie is onlosmakelijk verbonden met het stuk. Aan het einde van het stuk blijkt ook dat vrijheid en veiligheid niet zo vanzelfsprekend zijn. Daarom willen we dan ook eigenlijk een hommage brengen naar de mensen die zijn gestorven in alle kampen.”Volgens Torenbos is met de zandvlakte nog nooit op deze manier iets gedaan. “Op deze manier, door het net naast het kampterrein te doen, geeft dat ons meer vrijheid. Om ook op het terrein zelf iets te doen zou niet gepast zijn.”In totaal hoopt Torenbos op twintig voorstellingen op de zandvlakte. Ze moeten vlak na de drukke periode van het Herinneringscentrum in mei en juni worden gespeeld. Torenbos kijkt er naar uit. “Daar waar woorden stoppen, gaan de bewegingen door en de muziek kan doorgaan waar de beweging stopt. Zo moet het eigenlijk een multidisciplinair aantrekkelijk stuk worden. Ik wil het geen spektakel noemen, maar het wordt wel een bijzonder en intrigerend ritueel.”In april wordt de officiële aftrap gegeven van het culturele jaar. Verrassend genoeg zonder grote opener, aldus wethouder Dennis Bouwman. “Er zijn over twee jaar allerlei activiteiten en die lopen vanaf het begin door elkaar heen, dus waarschijnlijk is er niet één ding dat eruit springt.”Voor meer informatie over het programma is vanaf vandaag ook de website http://www.cultureelmiddendrenthe.nl/ in het leven geroepen.