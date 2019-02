Deel dit artikel:













Klaas Hummel (88) legt na 72 jaar de drumstokken neer Klaas Hummel stopt na 72 jaar drummen (foto: RTV Drenthe) Klaas Hummel stopt na 72 jaar drummen (foto: RTV Drenthe)

Hij heeft er ongelooflijk veel plezier aan beleefd, maar na 72 jaar legt de 88-jarige Emmenaar Klaas Hummel dan toch echt de drumstokken neer.

"Alles is mooi aan drummen. Als ik op het toneel stond met vier goede vrienden, dan was het leuk", zegt Hummel, die nooit drumles heeft gehad. "Ik ben zelf begonnen en vanaf die tijd is het drummen me in het bloed gekropen."



In de loop der jaren heeft de Emmenaar de nodige bekende Nederlandse artiesten achter zijn drum kit begeleid. "Ik heb met Ciska Peters, Imca Marina en Ronnie Tober gespeeld. Maar na 72 jaar drummen is het welletjes."