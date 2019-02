Reserveploeg E&O wipt eredivisionist uit beker

HANDBAL - E&O 2 heeft zich verrassend geplaatst voor de kwartfinale van de beker. De reserveploeg schakelde in Emmen eredivisionist Tachos uit.

Het duel in de achtste finale eindigde in 27-26. Zo gaat E&O 2, dat in competitieverband actief is in de eerste divisie, ten koste van Tachos naar de kwartfinale.Nog één Drentse ploeg schaart zich bij de laatste acht van de bekercompetitie. Donderdagavond treffen Hurry-Up en E&O elkaar in Zwartemeer. De winnaar van het beladen duel voegt zich bij E&O 2.Het Drentse bekertreffen tussen de rivalen is uitverkocht en donderdagavond vanaf 19:55 live te volgen op de website van RTV Drenthe. Een dag later is een lange sfeerreportage van de derby te zien in het tv-programma De Warming Up.