'Haal eens een tegel uit je tuin of maai je gazon minder vaak'

Het aantal insecten zal de komende decennia met zo'n 40 procent afnemen. Reden voor minister Carola Schouten om in actie te komen.



Een aantal tips op een rij van Natuurmonumenten

1. Doe niets en laat je verrassen! Laat hout liggen en oude planten staan en maai niet alles weg. Schoffel en hark ook niet teveel. Houd de tuin minder netjes dan je gewend was.



2. Maak rommelhoekjes waar brandnetels mogen groeien; daarop zetten veel vlinders hun eitjes af. Maak geen ‘eilandjes’ van planten met daaromheen centimeters zwarte aarde, maar zorg dat alles dicht begroeit is.



3. Koop planten met meeldraden (met stuifmeel), daar houden bijen en vlinders van. Let op dat insecten ook met hun roltong bij de nectar kunnen komen. Bij petunia’s - klokvormige bloemen - lukt ze dat bijvoorbeeld niet.



4. Niet ieder insect vereist een insectenhotel. Een stapel stenen of een omgekeerde bloempot met wat stro helpt al. Laat ook de zaaddozen laten staan in het najaar, bijvoorbeeld die van klaprozen. Daar schuilen spinnen in.



5. Werk met de natuur, dus koop je mest, potgrond en inheemse planten duurzaam gekweekt en/of biologisch. Niet ieder tuincentrum of plantenwinkel heeft dit al in huis, maar als we er allemaal om vragen, dan past de markt zich wel aan.





Maar niet alleen de minister komt in actie. In Drenthe slaan de provincie, waterschappen, natuurorganisaties en gemeenten de handen ineen met het plan: Drenthe-kriebels.Met dit actieplan wordt gewerkt aan het herstel van de biodiversiteit. Zo komen er bloemrijke bermen en oevers en wordt er gewerkt aan agrarisch natuurbeheer.Maar je kunt natuurlijk ook zelf iets doen. Bij Landschapsbeheer Drenthe merken ze dat ook. "Dat is een heel positief gegeven want zelfs al met de juiste inrichting van bijvoorbeeld je tuin of balkon kun je wat betekenen voor insecten", laat Rianne Post van Landschapsbeheer Drenthe weten."Je kunt bijvoorbeeld nectarvriendelijke, streekeigen beplanting plaatsen. Denk hierbij aan bloembakken met inheemse bloemen en/of kruiden, verticale gevelbeplanting, klimplanten en denk daarbij aan klimop, Kamperfoelie of Bosrank."Niet alleen planten kunnen helpen. "Haal de tegels uit je tuin zodat insecten een plekje vinden in het zand of maak van je gazon een bloemenweide. We zijn gewend iedere twee weken ons gazon te maaien zodat het strak en kort blijft, maar daar hebben insecten weinig aan", legt Post uit."Beter is het om je gazon slechts één of twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren. Op deze manier zal binnen een paar jaar een bloemenweide ontstaan."Maar niet alleen in je eigen tuin kun je wat doen. Zo zijn er in Drenthe steeds meer bewonersgroepen bezig met het insectvriendelijk beheren en inrichten van het groen in hun omgeving."Zo is bij het Duurzaamheidscentrum in Assen een bloemrijke tuin gecreëerd en hebben vrijwilligers een bijenheuvel aangelegd. Dat is een aangelegde zandheuvel waar wilde bijen een geschikte nestelplek hebben", legt Post uit.En als mensen zelf zoiets willen doen, maar niet weten waar ze moeten beginnen? "Dan kunnen ze contact opnemen met Landschapsbeheer Drenthe", besluit Post.