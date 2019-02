Deel dit artikel:













Op Tjak: Het verhaal van de schoolleraar uit Westerbork

Vandaag een speciale editie van Op Tjak, we blikken namelijk terug op de Barre Winter van '79, nu dus 40 jaar geleden.

Verslaggever Elly Smit praat met Ger de Vos uit Assen. Hij werkt in 1979 als leraar in Westerbork. In de nacht van 13 op 14 februari valt er zoveel sneeuw dat het schoolbestuur besluit dat de deuren van de school gesloten blijven. Maar het personeel komt wel, en dat levert mooie verhalen op, als crossen met auto's door de sneeuw met collega's.