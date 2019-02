Smeulende brand in granulaat bij Attero in Wijster

Bij afvalbedrijf Attero in Wijster is brand ontstaan in een silo. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe lijkt het op dit moment niet ernstig.

Bij de brand komt lichte rook vrij, maar die is in de omgeving nauwelijks te zien. Het vuur is ontstaan in een silo met granulaatkorrels. Het is geen uitslaande brand, bekeken wordt nog hoe het vuur het best kan worden bestreden.Van welk materiaal de korrels zijn is nog niet bekend. De brandweer is met een hoogwerker aanwezig om het vuur te bestrijden.Branden bij afvalbedrijven komen geregeld voor, doordat broei ontstaat. In Wijster was afgelopen weekend nog een grote brand bij slachtafvalverwerker Noblesse. De fabriek brandde volledig af Bij Attero was begin januari nog een grote brand. Een stapel plastic had toen vlam gevat.