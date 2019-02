Deel dit artikel:













Op Tjak: De man die voor niks naar z'n werk ging

Vandaag een speciale editie van Op Tjak, we blikken namelijk terug op de Barre Winter van '79, nu dus 40 jaar geleden.

Roelof Hoekman uit Assen werkte in 1979 bij het Nieuwsblad van het Noorden. Hij had 13 februari dienst bij de krant en reed voor alle sneeuw aan naar Groningen. Hij maakte zijn pagina klaar, reed door weer en wind weer terug naar huis en ging slapen. En wat bleek: de volgende dag kwam de krant niet uit. Hij had voor niks gewerkt.