Op Tjak: Voor nood slapen in de cel Winter '79

Vandaag een speciale editie van Op Tjak, we blikken namelijk terug op de Barre Winter van '79, nu dus 40 jaar geleden.

Sander van Huffelen uit Assen werkte als kok in de gevangenis in Veenhuizen. Zijn dienst begon om 6.00 uur. Het sneeuwde al behoorlijk, maar hij kon redelijk doorrijden en was ruim op tijd op het werk. Maar de sneeuwval werd steeds heftiger. Toen ze aan het eind van de dag vrij waren, konden ze niet naar huis. Via de directie hebben ze een slaapplaats gekregen: twee leegstaande cellen. Daar hebben ze twee nachten geslapen.