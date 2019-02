Deel dit artikel:













Rood blijft de trend op Valentijnsdsag Rode rozen blijven populair op Valentijnsdag (foto: Koen van Weel/ANP)

Topdrukte bij de bloemenveiling in Eelde vanochtend. Bloemisten uit het hele Noorden kwamen vanochtend naar Eelde om de mooiste valentijnsbloemen voor een zo laag mogelijke prijs te bemachtigen.

En net als voorgaande jaren blijft de roos het populairst, zegt Pieter Dijkstra van Royal FloraHolland Eelde. "De rode roos doet het traditiegetrouw weer erg goed."



"We zien niet alleen vandaag, maar de hele week al de vraag naar rode rozen stijgen. Trouwens ook naar andere rozen. En dat betekent dat de prijs natuurlijk ook omhoog gaat. Hoeveel mag ik helaas niet zeggen."



De kleur rood blijft volgens Dijkstra het populairst op Valentijnsdag. "Als het maar rood is, en dan gaat het niet alleen om rode rozen, maar ook om andere rode bloemen en rode boeketten."



Dijkstra laat weten dat hij vandaag ook zelf een valentijnscadeau weggeeft. Maar hij wil nog niet vertellen wat het is.