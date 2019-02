Deel dit artikel:













Op Tjak: De barre winter als verzameling

Vandaag een speciale editie van Op Tjak, we blikken namelijk terug op de Barre Winter van '79, nu dus 40 jaar geleden.

Jan en Sieneke van der Molen uit Emmen hebben al het materiaal dat ze konden vinden over de winter verzameld. Ze hebben drie albums vol met allemaal foto's en krantenknipsels. Ook hebben ze van zeven weken het weer bijgehouden in cijfers (o.a. temperaturen). Jan was toen werkloos en had tijd om alles te verzamelen.