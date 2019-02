Deel dit artikel:













Automobilist onder invloed moet na ongeluk rijbewijs inleveren De man botste met zijn auto tegen een boom (foto: Van Oost Media)

Een 38-jarige automobilist uit Gieten is gisteravond na een ongeluk zijn rijbewijs kwijtgeraakt.

De man verloor op de Verlengde Asserstraat tussen Rolde en Gieten door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en botste met zijn auto tegen een boom.



Toen de politie kwam had de man de plaats van het ongeval verlaten en was naar huis gegaan. De politie kon via het kenteken het adres van de automobilist achterhalen en nam een blaastest bij hem thuis af.



Daaruit bleek dat de man alcohol of drugs had gebruikt. Zijn rijbewijs is ingevorderd.