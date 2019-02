Winter '79: Op avontuur met de politie en de ANWB

Ze wisten dat het een bijzondere dag zou worden. Wat ze precies moesten doen, wisten ze nog niet. Maar ze gingen. Zo hoorde dat. De mensen van de gemeentepolitie (zo heette dat toen nog) en de ANWB zouden een drukke dag krijgen.

Den Haag dacht dat het hier allemaal wel meeviel. Martin Waarheid

Lammert Huizinga en Berend van Vende werken op 14 februari 1979 bij de gemeentepolitie van Assen. Ze weten het nog goed. "Het begon eigenlijk al op dinsdag", vertelt Lammert, die bij de verkeersdienst zat. "Ik was met de auto naar het bureau gegaan, maar moest vanwege de ijzel 's middags naar huis lopen."'s Avonds ziet hij dat er slecht weer op komst is. "Ik dacht: het feest wordt compleet. Nou, dat werd het ook." Lopend gaat hij de volgende ochtend naar het politiebureau.De meeste politieauto's zijn niet opgewassen tegen de hoeveelheid sneeuw. "Maar een van die auto's stond op spijkerbanden", weet Lammert nog. "De andere auto's hadden allemaal zomerbanden. Dus wij hebben voor twee surveillanceauto's sneeuwkettingen gehaald." En dus gaan ze de weg op.Het is bar en boos op de weg. Ze zien veel gestrande auto's. "Het was een beetje grauw en donker weer. Bij de wijk Peelo in Assen zagen we de achterlichten van de auto, verder niks. Bleek dat die auto op de koop in een sneeuwduin zat. Die konden wij op onze spijkerbanden er wel uittrekken. toen we weer instapten zat mijn hele gezicht onder het ijs."Berend weet nog dat er geen paniek was. "Eigenlijk was iedereen er enorm door verrast. Het overkwam je. Tja, wat doe je dan? Je probeert er wat van te maken." Hij herinnert zich vooral de saamhorigheid. "Normaal gesproken ging iedereen 's ochtends naar z'n werk en was er geen tijd om te kletsen. Nu liep iedereen buiten en maakte een praatje met elkaar. Dat zie je altijd bij gebeurtenissen die iedereen heel erg aangrijpen."Wie ook veel gestrande auto's tegenkomen, zijn natuurlijk de mensen van de ANWB. Martin Waarheid uit Zuidlaren werkt in 1979 bij de Wegenwacht. "Ik moest op patrouille met een Renault 4, maar met zo'n auto had je eigenlijk helemaal niets te zeggen in de sneeuw."'s Ochtends vroeg weet Martin al dat hij flink aan de bak moet. "Ik zei al tegen mijn vrouw dat dit een avontuurlijke dag zou worden." Eenmaal op pad ziet hij al snel dat hij met z'n Renault 4 niet veel voor elkaar gaat krijgen. "Onze chef had toen een mooie stationwagon van Peugeot. Ik zei tegen mijn collega dat we die van hem af zouden troggelen."Ze huren sneeuwkettingen bij een bedrijf in Assen en gaan de snelweg op. "Mensen die gestrand waren, gingen aan de wandel. Dat was levensgevaarlijk", vertelt Martin. "Die mensen moesten weg en hun voertuigen ook."Het wordt al wat later op de middag en het begint al te schemeren. Nóg gevaarlijker dus. "Toen namen wij de vrijheid om iedereen te evacueren, of je nu ANWB-lid was of niet. We brachten ze onder in een hotel."Martin ergert zich wel aan de ramptoeristen. Maar daar heeft hij een prima oplossing voor. "Ook die auto's werden gewoon weggesleept", vertelt de ANWB'er droogjes. "Ja, dat vond ik wel grappig. Later werd via de RONO bekendgemaakt waar mensen hun auto's konden ophalen."De ANWB werkt goed samen met de politie en Rijkswaterstaat. Alles wordt centraal gecoördineerd. Niet vanuit het hoofdkantoor in Den Haag. Daar hebben ze volgens Martin geen idee hoe de situatie in Drenthe precies is. "Den Haag belde naar Assen met de vraag wat hier allemaal gebeurde", lacht hij."We waren hier keurig netjes alles aan het regelen", vervolgt Martin. "Den Haag dacht dat we hier overdreven en dat het allemaal wel meeviel. Ach, ik vond het ook wel grappig. Ze hoefden daar ook niet alles te weten, wij regelden het hier wel."Martin kijkt terug op een mooie dag. "Alles is goed gekomen. We kregen geen klachten. Af en toe moesten we een dure oplossing bedenken, maar dat maakte toen niet uit. Het was een mooie tijd", aldus Martin Waarheid.