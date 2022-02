Provincie Drenthe geeft meer dan vijfduizend Shell Papers vrij

Het Shell Papers-team gaat de stukken uit Drenthe gereedmaken maken voor analyse. Daarvoor zullen we weer de hulp van het publiek inroepen. Bij de documenten van de gemeente Assen heeft dit meer dan 600 tips opgeleverd. Daarvoor maken we de documenten nu doorzoekbaar in het Shell Papers Dashboard op Follow the Money. Het kan nog wel een paar weken duren voor we met 53.737 pagina's zo ver zijn, dus nog even geduld.