Buurt spontaan in actie tegen bomenkap voor camping Parc Sandur Bewoners willen voorkomen dat het terrein in Parc Sandur alsnog wordt gerooid (foto: Koos MIddendorp)

Bewoners van de wijk Parc Sandur in Emmen zijn vanmorgen spontaan in actie gekomen tegen het kappen van bomen. Met zo'n vijftien man hielden ze een trekker tegen die het particuliere natuurterrein wil rooien.

Toen het terrein bij de Toermalijndreef in de jaren 90 werd aangelegd, was er volgens het bestemmingsplan de mogelijkheid om een camping te beginnen. Parc Sandur was destijds een recreatiegebied. Inmiddels is het een volwaardige woonwijk geworden. De bomenkap op het particuliere terrein is niet illegaal, maar bewoners willen het natuurgebiedje graag behouden.



Kaalslag is zonde

"Als straks alles kaal is, dan zou dat zo zonde zijn", zegt Koos Middendorp. "Het is een mooi jong bos." Buurtbewoners zagen vanochtend dat een trekker er aan de slag ging. Ze waarschuwden elkaar via de buurtapp.



"Er was een oproep om hiernaartoe te komen en zo ontstond spontaan een actie", aldus Middendorp. De actievoerders zijn het gesprek aangegaan met de bestuurder van de trekker.



Hello festival

In de wijk zijn al lange tijd zorgen over de campingplannen. Met name rond het Hello Festival zou die voor overlast kunnen zorgen.



De eigenaar van het terrein heeft aangekondigd later vandaag met een reactie te komen.