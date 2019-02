Hobbyboer neemt maatregelen tegen de wolf

De vestiging van wolven in ons land komt steeds dichterbij. De provincies werken daarom aan een wolvendraaiboek. Ondertussen nemen hobbyboeren zelf maatregelen.

De schapen van hobbyboer Paula Wijtmans lopen in een weiland in de buurt van Wezep. Bijna een jaar geleden pakte een wolf zes schapen van een schapenhouder in de buurt. Daarom komt Wijtmans in actie. "Ik ben er niet blij mee, maar die wolf komt. Dat is een feit en daar moet je maatregelen tegen nemen."Wijtmans heeft de vrijwilligers van Wolf-Fencing Nederland gevraagd om haar schapen te beschermen. Zij plaatsen drie draden voor het schapengaas dat Paula zelf al geplaatst had. "Het belangrijkste is dat de de onderste draad op twintig centimeter hoogte zit. De stroom van 4,5 kilovolt moet de wolf tegenhouden", aldus Jos Hoekerswever.Wolf-Fencing Nederland is blij met de komst van de wolf maar wil tegelijkertijd de schapenboeren ondersteunen. "'Wij vinden het belangrijk om wolven én schapen te beschermen. We pleiten niet voor afschot zoals je in de media vaak hoort", vertelt Hoekerswever. "Bescherm het schaap, de wolf kan er niet bij. Dan is het schaap, de herder, en de wolf blij."Het aantal waarnemingen van wolven in ons land neemt toe. Vorig jaar waren het er tien . Allemaal rondzwervende dieren uit Duitsland die verstoten zijn uit het ouderlijk nest en die een partner en een eigen territorium zoeken. Maar wanneer de eerste wolf zich daadwerkelijk zal vestigen in ons land is niet te voorspellen.Van de wolvenroedel die zo'n twintig kilometer over de grens in het Duitse Meppen leeft, hebben we eerst nog niet zo veel van te vrezen. Eerder legde wolvenkenner Aaldrik Pot van Staatsbosbeheer uit dat hij niet verwacht dat die roedel de grens zal oversteken. "Als er voldoende rust, voldoende voedsel en een partner is, dan zal de roedel zich niet snel verplaatsen. Of ze moeten ruzie krijgen met andere wolven."Maar inmiddels zijn de jongen uit de Meppense wolvenroedel volwassen. Wolvenkenner Hans Hasper volgt deze roedel op de voet en verwacht dat de jongen binnenkort op zoek moeten naar een eigen leefgebied. In Drenthe misschien? "Richting het oosten zijn veel gebieden bezet en Drenthe is een prima optie", aldus Hapser.De provincies in Nederland werken aan een wolvendraaiboek waarin zij beschrijven hoe we moeten omgaan met de wolf in ons land. Zowel wolven die de grens tijdelijk oversteken en hier rondtrekken als ook wolven die zich hier definitief vestigen. Belangrijke thema's in het draaiboek zijn preventieve maatregelen en schadevergoedingen.