Gewapende overval op woning in Witteveen De politie doet onderzoek bij de overvallen woning (foto: Persbureau Meter)

Een vrouw van 58 jaar is gisteravond overvallen in een woning aan de J.B. Kanweg in Witteveen.

De overvaller bedreigde de vrouw met een wapen en ging er met twee geldkistjes vandoor. Het is niet bekend of er iets in de geldkistjes zat.



Eind januari werd er ook al geprobeerd in te breken in dezelfde woning. De inbreker werd toen overlopen en hij kon na een korte worsteling vluchten. Ook toen werd geprobeerd om geldkistjes mee te nemen.



De politie onderzoekt of de twee zaken verband met elkaar houden.



De overvaller is een blanke man van ongeveer 40 jaar met een normaal postuur. Hij is ongeveer 1.80 meter lang en sprak accentloos Nederlands. Hij droeg een zwarte broek, een zwarte leren jas, een muts en een bril met een opvallend dik zwart montuur.



De meegenomen geldkistjes zijn rood en blauw. De politie vraagt mensen die de kistjes vinden ze niet aan te raken, maar meteen de politie bellen.