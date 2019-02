Deel dit artikel:













Winter '79: Minister Bruno Bruins redde een muzikant uit de sneeuw Minister Bruno Bruins woonde in de winter 1979 tegen over hotel Meursinge in Westerbork (foto: ANP/Robin Utrecht)

Ook voor minister Bruno Bruins was de winter van '79 eentje om nooit te vergeten. Niet alleen omdat de bus richting school in Emmen dagenlang niet reed, maar ook omdat hij een muzikant uit een vakantiehuisje moest helpen. Het werd een muzikale tijd.

Geschreven door Marjan Koekoek

Bruins woonde in 1979 in het centrum van Westerbork, tegenover Hotel Meursinge. Hij was in die barre winter 15 jaar. "Mijn vader zat in het kerkbestuur en eerder in die winter was er sprake van dat een muzikant, die Frank heette, met zijn band het zaaltje van de kerk zou huren voor repetities. Dat vond het kerkbestuur niet zo'n goed idee."



Met gitaren en conga's door de sneeuw

Frank woonde met zijn vrouw op zo'n twee kilometer van Westerbork in een vakantiehuisje. Toen grote delen van Drenthe kort daarna ingesneeuwd raakten, realiseerde moeder Bruins zich dat muzikant Frank waarschijnlijk ook in problemen zou komen. Daarom werden de zoons ingezet om Frank te helpen.



"Frank en zijn vrouw hebben een aantal weken bij ons gelogeerd. Hij had natuurlijk een aantal gitaren waar hij groots mee was, dus die hebben we uit het huisje opgehaald. Ik zie me nog lopen met gitaren op de rug en de conga's onder de arm door de sneeuw. Onderweg stond een auto van Frank, die was vast komen te zitten. Daar konden we zo goed en zo kwaad als dat ging ons even opwarmen."



Jackson Browne

De onverwachte gast leverde reuring op in huize Bruins. "Bij die gelegenheid heb ik de muziek van Jackson Browne leren kennen. Vooral het nummer Stay herinnert me aan die tijd. Daarvan speelde hij vaak stukjes op de piano."



De muzieksmaak van de minister heeft zich later meer ontwikkeld richting soul en funk. Hij werkte in discotheek Skopje in Beilen. Maar muzikant Frank, van wie hij de achternaam en de naam van de band niet meer weet, heeft hij nog weleens opgezocht op internet. "Je sprak het uit als Frenk en hij was echt wel een goeie muzikant."