Video: Een groep edelherten

Het edelhert is een imposante verschijning. Vooral het mannetje maakt indruk met zijn gewei. De zoogdieren zijn de grootste landdieren van ons land en behoren tot de familie van de hertachtigen.

Het edelhert is op twee plekken te bewonderen: op de Veluwe en in de Oostvaardersplassen. ROEG! was afgelopen week op de Veluwe en maakte daar deze beelden van zeven passerende edelherten.De hermelijn die we vorige week in beeld hadden, rende druk heen en weer. De kleur van zijn vacht is door de zwart-wit beelden niet goed te zien, maar het zwarte staartpuntje is niet te missen.