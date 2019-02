Deel dit artikel:













Griepgolf bereikt onverwacht nieuw piekje De griepgolf van dit jaar is nog ruim beneden het gemiddelde van vorig jaar (foto: ANP/Roos Koole)

De griepepidemie leek de afgelopen weken in Drenthe op zijn retour, maar deze week is er weer een plotselinge toename. Ongeveer 1 op de 1.000 Drenten meldt zich met griep bij de huisarts.

Dat is een verdubbeling ten opzichte van voorgaande weken, maar toch is het niet echt bijzonder. Jorien van Pelt, arts infectieziekten bij de GGD, meldt dat de piek nog ruim onder het gemiddelde ligt van vorig jaar.



"Drenthe volgt hierbij de landelijke trend, die laat dezelfde beweging zien", aldus Van Pelt. "Het type griep dat nu rondgaat, is ook het type waarvoor ingeënt is met het griepvaccin."



Vorig jaar waren er veel meer griepgevallen. Het vaccin was toen niet afgestemd op de types griep die daadwerkelijk voorkwamen.



Bij RTV Drenthe zijn ook meldingen binnengekomen van ziektegevallen, waarbij mensen moeten braken. Ook schoolklassen zouden getroffen zijn. "Dat is een andere infectie. Wij krijgen daarover niet meer meldingen dan normaal. Scholen zijn wel verplicht om dat bij ons door te geven, maar dat gebeurt niet altijd", aldus Van Pelt.