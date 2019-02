Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drenthe in een flesje jenever Drenthe in een flesje jenever (foto: RTV Drenthe / Wiedse Veenstra) Kolmann gebruikt alcohol om de smaak en geur van Drenthe te preserveren (foto: RTV Drenthe / Wiedse Veenstra) Vandaag werd de jenever gepresenteerd (foto: RTV Drenthe / Wiedse Veenstra) Nesic (rechts) en Kolmann (links) ruiken nog even aan de jenever (foto: RTV Drenthe / Wiedse Veenstra)

Drenthe kun je vanaf vandaag ook proeven. Philipp Kolmann heeft de geur en smaak van Drenthe proberen te vertalen in een jenever, die vandaag werd gepresenteerd. “Andere collega-distilleerders vertelden dat het heel lastig zou gaan worden om deze jenever te maken”.

Geschreven door Wiedse Veenstra

De jenever werd gemaakt ter ere van het 25-jarige bestaan van de Stichting Kunst & Cultuur. Hiermee wil geur- en smaakkunstenaar Kolmann de sfeer van Drenthe vastleggen. Dit deed hij samen met de destilleerderij van Zarko Nesic.



Tijdens de presentatie was er een gelegenheid om van de drank te proeven. “De jenever proeft alsof je in het bos loopt”, vertelt toeschouwster.



Verschillende Drentse elementen

“Een belangrijk onderdeel van dit project was het onderzoek naar wat de Drenten van honderd, tweehonderd of misschien duizend jaar geleden aten.” zegt Kolmann. De kunstenaar wilde ook elementen van de landbouwcultuur van de provincie en de turfstekersgeschiedenis een rol laten spelen.



Aardappelen en boekweit

“Alcohol is een geweldig middel om geuren en smaken mee te preserveren”, vertelt Kolmann. De basisingrediënten van de jenever zijn aardappelen en boekweit. “Boekweit werd altijd al in Drenthe verbouwd. Wij wisten dat dat gewoon in de ketel moest belanden”, zegt Nesic.



Niet helemaal Drents

Philipp Kolmann komt zelf niet uit Drenthe. De Oostenrijkse kunstenaar woont sinds zijn studie in Eindhoven. Ook de destilleerderij staat niet in Drenthe. De laatste ambachtelijke jeneverstokerij van Drenthe is sinds 2017 niet meer in gebruik vanwege een brand. Destilleerderij Alambik van Zarko Nesic in het Groningse Midwolda nam de taak van het stoken op zich. De ingrediënten zijn wel Drents.



Moeilijke distillatie

Voordat Kolmann begon met het maken van jenever werd hij gewaarschuwd door collega's. Ze vertelden Kolmann dat het heel erg moeilijk zou gaan worden om een jenever zonder graan te maken. “De moleculaire opbouw van boekweit is heel anders dan graan. Boekweit is immers een zaad. Daardoor zou het distillatieproces heel erg moeilijk worden.” Zarko Nesic is het daar niet mee eens. “Het was inderdaad een beetje lastig, maar verre van onmogelijk”, vertelt hij voor de presentatie. “Het is ons gewoon gelukt.”