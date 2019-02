Valentijnstaart en bloemen uit Assen voor circuit Zandvoort

Een taart en een bos bloemen. Dat was het valentijnscadeau voor circuit Zandvoort van de groep noordelijke ondernemers die de Formule 1 naar Assen probeert te krijgen.

Een delegatie was vanmorgen naar Zandvoort afgereisd om de taart te overhandigen aan Jan Lammers, de beoogd sportief directeur van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Lammers was er niet en daarom nam directeur Erik Weijers van het circuit het presentje in ontvangst."Volgens mij vond Weijers het wel leuk", vertelt Joost van Keulen van het campagneteam. "We hebben aangegeven dat we elkaar niet in de wielen willen rijden en dat we er samen voor moeten zorgen dat de Formule 1 naar Nederland komt."Op de taart stond een groot hart met 'Hup Nederland'. "De taart en de rozen geven aan dat we samen hetzelfde doel hebben", aldus Van Keulen. "Dus laten we mekaar niet voor rotte vis uitmaken en uitstralen dat we samen willen dat de Formule 1 in Nederland plaatsvindt. Het gaat om de liefde voor de sport."Deze actie van de noordelijke businessclub kietelt ook de noordelijke trots. "Wij van Noord-Nederland tegen 'hullie' hier op Zandvoort. Dit past daar bij. We zijn drie weken bezig, hebben nog budget over dus er volgen nog wel meer acties. Welke dat zijn vertellen we natuurlijk niet", besluit Van Keulen.