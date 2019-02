Deel dit artikel:













Burgemeester sluit drugspand in Stieltjeskanaal Burgemeester sluit drugspand in Coevorden (foto: pixabay.om)

Burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden heeft in Stieltjeskanaal een pand en een schuur gesloten in verband met een drugsvondst.

De politie trof in februari van dit jaar een hennepplantage met 365 planten aan in de schuur. Voor de kwekerij werd illegaal stroom afgetapt.



De hoeveelheid gevonden planten wijst volgens de gemeente op handel in softdrugs en daarom mag de burgemeester op basis van de Opiumwet en de gemeentelijke regels het pand sluiten.

De sluiting geldt voor drie maanden. De eigenaar en huurder van het pand komen uit Amsterdam.