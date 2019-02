Twee windparken Emmen voorlopig niet op stroomnet: ‘Het is een nieuwe complicatie’

Dat er capaciteitsproblemen zijn op het elektriciteitsnet is niet nieuw, maar dat concreet twee geplande windparken in Emmen daardoor op losse schroeven staan komt wel even aan bij exploitant Raedthuys. “Het is een nieuwe complicatie”, zegt directeur Arthur Vermeulen.

Het college van B en W van Emmen maakte vandaag in een brief aan de gemeenteraad bekend dat twee van de drie geplande windparken hun stroom niet aan het net kunnen leveren. Er zijn capaciteitsproblemen. Het gaat om de geplande windmolens langs de N34 en bij Barger-Compascuum. Het windpark Pottendijk kan wel op het stroomnet.Vermeulen kan nog niet zeggen hoe het nu verder gaat met de projecten van Raedthuys in Emmen. “Maar het is nu wel zeker dat de windmolens niet in 2021 zullen draaien. Dat was toch al zeer de vraag, want we zijn nog volop met omwonenden in gesprek over hoogte en de periode waarin de molens er zullen staan. De capaciteitsproblemen met het stroomnet komen daar nu nog bij.”Het woord domper neemt Vermeulen niet in de mond. Hij wil ook geen schuldige aanwijzen. “In z’n algemeenheid kun je stellen dat niet is voorzien in de snelle groei van allerlei projecten.”Wethouder René van der Weide van Emmen heeft een dubbel gevoel. “Ik zeg niets nieuws als ik zeg dat windmolens niet mijn hobby zijn. Maar we hebben wel afspraken gemaakt en zijn als gemeente onze verantwoordelijkheid genomen. Dat er nu vertraging ontstaat is in elk geval niet onze schuld.”Emmen gaat met de provincie in overleg, om te kijken wat dit voor de taakstelling van 95,5 megawatt windenergie betekent. Volgens Enexis duurt het zeven jaar om extra netwerkcapaciteit te bouwen. Van der Weide vindt het wel raar dat het bedrijf niet eerder in actie is gekomen. “Al sinds 2014 weet het bedrijf van de plannen voor windmolens.”