FC Emmen-directeur Beekman vertrekt, Lubbers interim-directeur FC Emmen directeur Beekman vertrekt per 1 maart (foto: RTV Drenthe/Niels Dijkhuizen)

Wim Beekman stopt vanaf 1 maart als directeur van FC Emmen. Al eerder maakte hij bekend dat hij zou vertrekken, maar nu is duidelijk geworden dat zijn vertrek al over 2 weken is.

Voorzitter Ronald Lubbers volgt Beekman op als interm-directeur. "De bijdrage van Wim voor onze club is moeilijk in een paar woorden weer te geven. Maar als je het dan moet samenvatten, dan heeft Wim een enorme bijdrage geleverd aan het FC Emmen van nu. Mede door zijn inzet spelen we nu voor het eerst op het hoogste niveau van Nederland.”



Emmen weer op de kaart

Beekman laat in een reactie weten dat "sinds mijn aanstelling in juni 2013 heb ik met ontzettend veel liefde en plezier gewerkt om Emmen weer op de kaart te zetten."



"De afgelopen zes jaren met alle collega’s, vrijwilligers, sponsoren, supporters en het bestuur hebben mij veel energie gebracht. Ik wil iedereen bedanken die altijd achter de club is blijven staan, maar ook alle nieuwe supporters en sponsoren die er na de promotie bij zijn gekomen."



Genieten van een vakantie

Beekman wil zich de komende 2 weken nog volledig inzetten voor FC Emmen. "Daarna als supporter genieten van de wedstrijden van FC Emmen en genieten van een vakantie. Dan zien we daarna wel wat er op me afkomt.”