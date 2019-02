Op pad in de Drentse natuur: het Wolvenspoor

ROEG! is deze week samen met Daan Vreugdenhil op zoek naar wolven op de Veluwe. Sinds enkele maanden loopt daar een vrouwtjeswolf rond. Maar ook in Drenthe kun je in het voetspoor van de wolf treden.

Het Hart van Drenthe is een groot natuurgebied met flinke stukken aaneengesloten natuur. Er liggen bossen, vennen, heidevelden, stuifzand en beekjes. Een paar jaar geleden zwierf hier een wolf rond. Het roofdier is er niet meer, maar wandelend over het Wolvenspoor treed je in zijn voetsporen.Het Wolvenspoor is een spannende wandelroute die dwars door het natuur gebied loopt. De route gaat niet over goed onderhouden, verharde wandelpaden maar over smalle kronkelpaadjes dwars door het donkere bos.Het Wolvenspoor maakt deel uit van een groter plan, namelijk het laten verwilderen van het natuurgebied. Staatsbosbeheer verwijderde wandelpaden en dempte sloten. Het resultaat is een toename in het aantal soorten dat er leeft.In de bossen bij Emmen loopt ook een wolvenspoor. Tijdens deze wandelroute kruipen kinderen in de huid van de wolf. Net als bij het Wolvenspoor in het Hart van Drenthe is het ook hier de bedoeling dat je de gebaande paden verlaat.