Van der Lei houdt conditie op peil bij FC Emmen Stefan van der Lei houdt zjin conditie op peil bij FC Emmen

VOETBAL - Doelman Stefan van der Lei houdt voorlopig zijn conditie op peil bij FC Emmen. De 25-jarige doelman, die in het seizoen 2014/2015 al onder contract stond bij de Drentse club, keepte tot december bij het Zweedse Dalkurd FF.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Bij die club maakte hij in juli zijn debuut in het betaalde voetbal, iets wat hem bij zijn vroegere clubs FC Groningen, FC Emmen en Willem II niet lukte. In Drenthe verloor de Groninger de concurrentiestrijd van Marko Meerits.



De voormalig jeugdinternational kende in Zweden een uiterst pechvolle periode. In zijn debuutwedstrijd kreeg hij niet alleen vier goals tegen in de eerste helft (tegen Hammarby IF), hij brak ook nog eens een vinger.



"We gaan per maand bekijken hoe zijn situatie is. Ik vind het een prima keeper en hij maakt een goede indruk tot nu toe", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien.