Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Onverwachts hoofdstuk Kuipers en Braken in Emmen Nick Kuipers (links) en Sven Braken houden een balletje hoog op het Raadhuisplein (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - In de winterstop versterkte FC Emmen zich met twee Limburgers: Nick Kuipers kwam over van ADO Den Haag en Sven Braken ruilde NEC in voor het eredivisieavontuur in het Noorden. Jarenlang speelden de Maastrichtenaren samen voor MVV. In het Drentse rood-wit knokt het Limburgse duo om lijfsbehoud.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Turend naar het Atlas Theater in Emmen krijgen Nick Kuipers en Sven Braken de vraag wat er in de lente van 2018 heeft plaatsgevonden op het plein waar ze een balletje hebben hooggehouden. "Ik dacht dat we vandaag geen moeilijke vragen kregen", gniffelt Kuipers. Dat duizenden inwoners van de stad op 20 mei 2018 op het Raadhuisplein de promotie van FC Emmen hebben gevierd is de Limburgers even ontgaan.



Een onverwachts hoofdstuk uit een jongensboek. Zo noemen Kuipers en Braken hun overstap naar FC Emmen. "Het ligt een stukje van huis, maar toen de trainer me belde had ik snel een goed gevoel bij Emmen. Beelden die ik zag hebben me wel overgehaald", vertelt Braken.



Eredivisiegoal

Van 2010 tot en met 2014 speelden de nieuwelingen samen in het shirt van MVV in de eerste divisie. "Dan is het superleuk om als Maastrichtenaren aan de andere kant van het land samen te spelen", gaat Kuipers verder. "Wij hadden nooit gedacht dat we samen in Emmen zouden spelen. We hebben een leuke groep en het team is goed. Sven scoorde tegen ADO. Dan ben je heel blij."



De 2-0 in het thuisduel met ADO Den Haag betekende de eerste van Braken in de eredivisie. "Dat was een bijzonder moment", zegt de spits, die met nummer 99 speelt. "Als je daar eenmaal aan hebt geproefd wil je dat blijven houden. Maar als je volgende week verliest, kan het zo maar zijn dat je de rode streep weer ziet. We moeten iedere week hard werken."



Europa

"Maar als je wint kan het zo maar zijn dat je met Emmen Europa ingaat", grapt Kuipers. Na lichte pijntjes lijkt ook de huurling klaar voor zijn debuut voor FC Emmen. Zondagmiddag gaat de formatie van Dick Lukkien op bezoek bij Excelsior.