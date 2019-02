Deel dit artikel:













Meer ruimte voor evenementen op Marktplein Klazienaveen Het nieuwe Marktplein wordt ook groter (foto: Google Streetview)

Ruimte tussen de nieuwe woningen en het plein, meer parkeergelegenheid en volop ruimte voor evenementen. Dat zijn in grote lijnen de veranderingen op het nieuwe Marktplein in Klazienaveen.

In 2017 is door de gemeente Emmen besloten dat het Marktplein samen met De Snikke, het gebouw waar Stichting Dienstverlening in zit, opnieuw moet worden ingericht. Inmiddels is het plan voor de nieuwe inrichting klaar. Komend voorjaar wordt er gestart met de eerste werkzaamheden.



"Er is nauw samengewerkt met de dorpsraad EOP Klazienaveen aan een voorstel voor de herinrichting", zegt wethouder René van der Weide. "Inwoners van Klazienaveen hebben hun mening kunnen geven tijdens een inloopbijeenkomst. Dat heeft geleid tot het plan dat we naar verwachting in november zullen afronden.”