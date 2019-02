Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











EMMTEC onderzoekt mogelijkheid stadswarmtenet voor Emmen Ondanks veel hergebruik gaat er restwarmte de schoorsteen uit (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Directeur Hendrik van der Ploeg: "EMMTEC heeft zelf al jaren een soort stadsverwarming" (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) De handtekeningen staan, het onderzoek naar stadswarmte kan beginnen (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Nu gaat het vaak nog de schoorsteen of de ventilatoren uit bij de bedrijven op het EMMTEC-terrein in Emmen: restwarmte. Het concern gaat onderzoeken of met die restwarmte een stadswarmtenet voor Emmen kan worden aangelegd.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

De gemeente Emmen, EMMTEC, de provincie en Enpuls hebben vandaag een intentieverklaring getekend om het plan uit te werken. Als het lukt, wordt Emmen de eerste Drentse plaats met stadswarmte via water.



Restwarmte is de warmte-energie die overblijft bij energieomzetting. Het wordt gezien als een alternatief voor aardgas en kan gebruikt worden om woningen te verwarmen.



"Wij hebben zelf al jaren stadsverwarming"

EMMTEC levert energie voor grote bedrijven op haar park. Daaronder zitten grote bedrijven als DSM en Teijn Aramid. Alle bedrijven samen vormen de grootste energieslurper van Drenthe: 110 miljoen kuub aardgas gaat er per jaar door. EMMTEC staat zelfs in de top tien van Nederlandse grootverbruikers.



Volgens EMMTEC-directeur Hendrik van der Ploeg heeft het terrein al jaren een eigen soort stadsverwarming. “De bedrijven hier produceren heel veel restwarmte uit het aardgas dat ze gebruiken. Ze werken bijvoorbeeld met stoom van driehonderd graden. Na gebruik leveren ze de warmte terug aan ons en wij zetten dat weer in bij andere bedrijven op het park. ​We hergebruiken dus heel veel energie, vertelt Van der Ploeg.



Uiteindelijk is het warme water na een aantal keren hergebruik afgekoeld tot honderd graden. Dan is het niet meer geschikt voor de zware industriële processen, maar volgens de directeur nog wel prima te gebruiken voor het verwarmen van huizen.



Oud idee, nieuwe jas

Van der Ploeg kwam veertien jaar geleden al op het idee van een stadsverwarming voor Emmen, toen hij met een collega 's ochtends vanuit het zwembad naar zijn werk fietste.



"'Wat zou het mooi zijn om het zwembad te verwarmen met ons restwater', dachten we toen." Maar de stand van de techniek destijds maakte het duur", zegt Van der Ploeg. Nu is het waarschijnlijk een stuk aantrekkelijker om dat idee uit te voeren.



2.500 huizen van het gas af

Als het lukt om de restwarmte van vijf procent van het verbruikte aardgas (nog steeds 5 miljoen kuub per jaar) van EMMTEC in een stadswarmtenet te krijgen, kunnen daar 2.500 huishoudens de verwarming op laten draaien en van douchen. Inclusief het nieuwe zwembad aan de Meerdijk, zo denkt Van der Ploeg.



"Die kunnen dan allemaal van het aardgas af als ze ook elektrisch gaan koken. Misschien is meer huizen ook mogelijk, maar dat moet het onderzoek uitwijzen. Voor de zomer moet dat klaar zijn.



Ook warmte naar GZI Next

In de toekomst kan EMMTEC ook warmte gaan leveren aan het GZI-terrein van de NAM, dat een paar kilometer verderop ligt. Na de sloop van de oude Gas Zuiverings Installatie moet daar een regionale energiehub komen, waar duurzame schone energie opgewekt gaat worden.



Daar kan de restwarmte van EMMTEC gebruikt worden voor het opwekken van groen gas uit biomassa, want ook daar is warmte voor nodig.