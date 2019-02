Deel dit artikel:













Gewonde na botsing tegen boom in Valthermond De automobiliste is naar het ziekenhuis overgebracht (foto: Persbureau Meter)

Op de Kavelingen in Valthermond is een automobiliste vanmiddag frontaal tegen een boom aan gereden.

De vrouw raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De auto is flink beschadigd en door een berger afgesleept.



Het is niet bekend waar de bestuurster vandaan komt. Ze zou onwel geworden zijn, volgens een politieagent ter plaatse.