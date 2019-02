Tandarts werkt steeds vaker in groepspraktijk

De traditionele tandarts op het platteland met een solopraktijk is snel aan het verdwijnen. De groepspraktijk is in opkomst. Dat stelt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (KNMT).

Tandarts Fred Borger had 35 jaar een eigen praktijk in Valthermond. Hij hoopte daar tot z’n pensioen door te kunnen. Maar nu werkt hij de laatste jaren tot zijn pensioen toch in een groepspraktijk.“Het is toch wel jammer”, klinkt het weemoedig als Borger nog even een kijkje neemt in het pand waar hij 35 jaar werkte. “Hier was de wachtkamer en daar stond de stoel”, gebaart hij.De tandarts is nu 65 jaar. “Ik werkte hier lekker, had voldoende patiënten, maar stond wel voor flinke investeringen. De eisen die gesteld worden zijn steeds strenger. Ik had geen zin om daar nog geld in te steken. Ach, ik weet nog dat mijn hond hier gewoon in de praktijk liep. Patiënten vonden het prachtig, het zorgde soms voor troost. Als ik dat nu zou doen dan werd ik gearresteerd.”Uit cijfers van de KNMT blijkt dat het tekort aan tandartsen in Drenthe nog altijd groeit. Dat betekent dat het aantal patiënten per tandarts in onze provincie flink boven het landelijk gemiddelde ligt.Tandarts Borger snapt wel dat de groepspraktijk steeds populairder wordt. "Ik voel me er zelf nu ook echt thuis. Je werkt in een team, kunt ervaringen uitwisselen en voor de patiënten is het ook fijn. Als ik ziek ben kunnen ze toch terecht. En als ik met pensioen ga weet ik dat ze niet zonder tandarts zitten."Volgens Borger komt het tekort aan tandartsen mede door het grotere aandeel vrouwen op de opleiding. "Toen ik studeerde was twintig procent vrouw, nu tachtig. En vrouwen willen toch minder vaak fulltime werken."Volgens tandartsorganisatie KNMT studeren er jaarlijks 240 nieuwe tandartsen af, terwijl er 300 stoppen met werken.Het tekort aan tandartsen staat ook een doorstart van de failliete praktijk in Emmer-Compascuum in de weg. De vorige tandarts ging vanwege persoonlijke omstandigheden failliet.Curator Eddy Heuzeveldt probeert al maanden een nieuwe exploitant te vinden. “De praktijk had zo’n drieduizend patiënten en is daarmee zeer levensvatbaar. Er zijn ook wel partijen die er in willen stappen, maar er zijn zeker twee tandartsen nodig om de praktijk te kunnen draaien en die zijn gewoon niet te vinden.” De curator zegt nog met twee gegadigden in gesprek te zijn.