FC Emmen-directeur Beekman: In maart moeten veel belangrijke beslissingen worden genomen

FC Emmen-directeur Wim Beekman heeft er bewust voor gekozen om zijn taken per 1 maart neer te leggen. "In die maand moeten veel belangrijke beslissingen worden genomen. Het is belangrijk dat de nieuwe directeur daar bij betrokken is", zegt Beekman.

"Denk aan de ondergrond van het veld en contracten van spelers en trainer. Normaal gesproken werk je in het voetbal op seizoensbasis, maar als directeur kun je prima eerder of later instromen", aldus Beekman.Dat de directeur na bijna zes jaar stopt, is een weloverwogen besluit. "Toen ik aan werd gesteld heb ik aangegeven dat ik dit zo'n drie tot vijf jaar wilde doen. Dat is iets langer geworden. Ik heb er wel over nagedacht om door te gaan, maar dan moet je ook voor jaren bijtekenen vind ik en niet nog een paar maanden doorgaan omdat we nu in de eredivisie spelen. Dit is het moment om te zeggen 'ik stop en per 1 maart word ik full-time supporter'."Beekman bemoeit zich niet met zijn opvolger. Volgens hem heeft hij er bewust voor gekozen om dit besluit bij het bestuur neer te leggen. "We hebben een goed management. Er is een profiel gemaakt van de opvolger. Achter de schermen worden de gesprekken gevoerd.""Wat ik na 1 maart ga doen? Mijn kinderen en vrienden vroegen mij dat ook. Maar ik weet het echt nog niet. Misschien eerst even vakantie en dan kijk ik wel wat er op mij afkomt."