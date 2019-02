'Zet motoragenten in geel hesje in tegen telefoongebruik in verkeer'

Het idee komt van oud-verkeersofficier van justitie Koos Spee. Spee is een van de gasten in een debat over verkeersveiligheid in Drenthe op TV Drenthe. Een programma in het kader van de campagne 'Nul verkeersslachtoffers in Drenthe'.Volgens Spee moet je telefoongebruik hard aanpakken. Hij oppert motoragenten gele hesjes te geven, die 'gewone' motorrijders vaak dragen. "Dan schrikken automobilisten altijd als ze een motorrijder met een geel hesje zien. Dat helpt." Veel motorrijders dragen een geel hesje om gezien te worden op de weg.Volgens gedragspsycholoog Tom de Bruyne is er een probleem met de mobiele telefoons. "De toestellen zijn juist ontworpen om constant onze aandacht te pakken. Het is net een cocaïneverslaving. Zet cocaïne in de buurt van een verslaafde en hij zal cocaïne nemen. Zet een mobiele telefoon in de buurt van een telefoonverslaafde en hij of zij zal hem altijd pakken als er een melding komt."Er wordt volgens districtschef Naomi Hoekstra van de politie in Drenthe wel degelijk gecontroleerd. "We houden verschillende campagnes en controleren vanuit bussen en campers."Volgens Spee is dat niet voldoende. "Waar het om gaat is de subjectieve pakkans. Handhaven gebeurt wel, maar veel te weinig en te opvallend. Mensen schatten gewoon hun pakkans in. Je ziet iedereen maar met dat ding klooien." Een boete voor het gebruik van je telefoon is 230 euro.En dus moet je daar meer aan doen, totdat er mogelijk een technische oplossing is waarbij de telefoon wordt uitgeschakeld als je gaat rijden. De Bruyne: "De beste strategie om ons gedrag te beïnvloeden, is het ongewenste gedrag onmogelijk maken."