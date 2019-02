Deel dit artikel:













Familie, buren en vrienden krijgen hoofdrol in jeugdhulp Hoogeveen V.l.n.r.: Sue Rumbolt (Childfriendly City Leeds) wethouder Gert Vos en Andy Lloyd leggen tegel Jong Hoogeveen (foto: RTV Drenthe) Hoogeveen heeft de nieuwe aanpak afgekeken van Leeds (foto: RTV Drenthe)

'Jong Hoogeveen heeft de Toekomst' is de tekst op een tegel die vandaag op het schoolplein van basisschool De Krullevaar is gelegd. De gemeente Hoogeveen introduceert daarmee een nieuw jeugdzorgbeleid. Doel is kinderen en jongeren uit de hulpverlening te houden door bij problemen ouders, de omgeving en andere jongeren in te schakelen.

Geschreven door Hielke Meijer

Hoogeveen heeft de nieuwe werkwijze afgekeken van Leeds. Deze Engelse stad gooide acht jaar geleden het beleid over een andere boeg. Want steeds meer jongeren kwamen in de hulpverlening en vervolgens in opvangplekken terecht.



Voorbeeld Leeds

Sue Rumbolt en Andy Lloyd van Childfriendly City Leeds zijn deze week in Hoogeveen om de filosofie achter hun beleid aan een eerste groep Hoogeveense leraren en hulpverleners uit te leggen.



Rumbolt: "Hulpverleners, bedrijven en scholen in Leeds zijn gaan samenwerken. We wilden drie dingen veranderen. Ten eerste het aantal kinderen dat in een jeugdopvang terechtkomt laten dalen. Het tweede is jongeren na school begeleiden naar een goede vervolgopleiding of een baan. Het derde is dat we kinderen helpen om goede resultaten op school te halen."



Hoogeveense Aanpak

Trudy Leijssenaar is directeur van OBS Villa Kakelbont in Hoogeveen. "Elke school heeft nu nog zijn eigen methode, nu wordt dat overal hetzelfde. We noemen het de Hoogeveense Aanpak. Dat is bijvoorbeeld als twee kinderen ruzie hebben, je met met elk kind in gesprek gaat, om het samen op te lossen."



"Kinderen willen we laten inzien wat er gebeurd is, hoe zij zich daar beiden bij voelen en wie daardoor geraakt is en wat ze nodig hebben om weer verder te gaan", vervolgt Leijssenaar. "Als kinderen dat elkaar kunnen uitleggen, kunnen ze elkaar misschien helpen. Als leerkrachten, ouders en sportdocenten wil je het graag voor de kinderen doen, nu doe je het mét de kinderen."



Minder jeugdopvang

De inschakeling van de omgeving hielp in Leeds. Terwijl in In andere Engelse steden het aantal jongeren in de opvang nog altijd stijgt, daalt dat aantal in Leeds. In acht jaar tijd elf procent minder kinderen en jongeren in de opvang. Het bespaarde de stad al twintig miljoen pond, zegt Rumbolt.



"Het verschil is dat we met de mensen, de familie en de omgeving van een jongere samen werken", zegt Rumbolt. "Het uitgangspunt is dat eerst moet worden vastgesteld of de thuissituatie deze aanpak toelaat."



Lange adem

Wethouder Gert Vos heeft goede verwachtingen van de aanpak: "In Hoogeveen groeien veel kinderen op in een achterstandssituatie. Wij willen die kinderen gelijke kansen op een goede toekomst geven. Het is een aanpak van lange adem, maar ik geloof er heilig in dat dit tot resultaat gaat leiden."