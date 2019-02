Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rood Wit TV: Kennismaking met de 'Sjengen' van FC Emmen Bekijk hier de uitzending van FC Emmen Rood Wit TV

VOETBAL - In FC Emmen Rood Wit TV een nadere kennismaking met twee nieuwelingen in de selectie van de Drentse profclub: Nick Kuipers en Sven Braken. Anco Jansen, de maker van de prachtige 3-2 tegen ADO Den Haag krijgt een blik bruine bonen als 'man of the match' en in 'koffieDick-kijken' kijkt Dick Lukkien vooruit op het duel van zondag tegen Excelsior.





Anco Jansen

Voor de 'man of the match' is er dit keer geen blik bruine bonen, maar omdat de winnaar (Anco Jansen) zo'n mooie goal maakte ontvangt hij een pot chili con carne. Overigens vindt Jansen de winnende goal tegen ADO Den Haag niet de mooiste uit zijn loopbaan.



koffieDick-kijken

In 'koffieDick-kijken' blikt trainer Dick Lukkien vooruit op het duel tegen Excelsior en Hilal Ben Moussa stelt deze week de prijsvraag waarmee u twee vrijkaarten kunt winnen voor een thuisduel van FC Emmen.



Bekijk nu online: De uitzending van FC Emmen Rood Wit TV De twee 'Sjengen' (Maastrichtenaren) Sven Braken en Nick Kuipers spelen een welkomstquizje tegen elkaar en spreken hun verwachtingen uit over hun verblijf in Drenthe.Voor de 'man of the match' is er dit keer geen blik bruine bonen, maar omdat de winnaar (Anco Jansen) zo'n mooie goal maakte ontvangt hij een pot chili con carne. Overigens vindt Jansen de winnende goal tegen ADO Den Haag niet de mooiste uit zijn loopbaan.In 'koffieDick-kijken' blikt trainer Dick Lukkien vooruit op het duel tegen Excelsior en Hilal Ben Moussa stelt deze week de prijsvraag waarmee u twee vrijkaarten kunt winnen voor een thuisduel van FC Emmen.