Emmen investeert fors in ’t Aole Gemientehoes in Schoonebeek 't Oale Gemientehoes in Schoonebeek (foto: Google Streetview)

De gemeente Emmen trekt de portemonnee voor een forse opknapbeurt van multifunctioneel centrum ’t Aole Gemientehoes in Schoonebeek. Dankzij een bijdrage van 1,7 miljoen kunnen de werkzaamheden na de zomer beginnen.

Geschreven door Steven Stegen

Het voormalige gemeentehuis van Schoonebeek is nog altijd eigendom van de gemeente, maar het pand ligt er niet al te florissant bij. “Het doet z’n naam nu wel eer aan”, grapt wethouder Jisse Otter. “Er is de laatste twintig jaar niet veel aan gebeurd. Een grote opknapbeurt is nu echt wel nodig.”



Duurzaam

De stichting die het complex beheert heeft ook zelf 200.000 euro aan fondsen weten te werven. Met dat geld wordt het pand van binnen aangepakt. De 1,7 miljoen van de gemeente is voor de buitenkant. Het gebouw wordt ook duurzaam gemaakt, zodat er minder energielasten zijn.



Het is de bedoeling dat de verbouw in september begint. De werkzaamheden moeten nog voor het einde van het jaar klaar zijn. Tijdens de opknapbeurt kunnen de gebruikers er niet terecht. Die kunnen terecht in het gebouw van de voormalige RK Nicolaasschool. Op 6 maart is in ’t Aole Gemientehoes van 18.30 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst over de verbouw.