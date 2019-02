Deel dit artikel:













Auto eindigt in sloot Nijensleek Het bord 'einde Nijensleek' overleefde het ongeluk niet (foto: Persbureau Meter) De auto eindigde in de sloot (foto: Persbureau Meter)

Een auto is in Nijensleek de sloot in gereden. Dit gebeurde in de namiddag op de Hoofdweg.

De bestuurder raakte niet gewond. De auto is wel zwaar beschadigd, en het bord dat het einde van Nijensleek aangaf is ook gesneuveld.



Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend.