Hurry Up neemt het op tegen E&O in de achtste finales van de beker (foto: Stijn Steenhuis)

Hurry Up en E&O spelen tegen elkaar in de achtste finales van de beker. Je kunt deze wedstrijd hier live meekijken.

Beide ploegen spelen al jaren niet meer in de competitie tegen elkaar, maar zijn in het bekertoernooi wel weer aan elkaar gekoppeld. De sporthal in Zwartemeer is al uitverkocht. Heb je geen kaartje weten te bemachtigen? Kijk dan hier live mee!