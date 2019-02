Twee oorlogsboeken en dorpsproject dingen mee naar Drentse geschiedenisprijs

"Er zijn veertien inzendingen binnengekomen, van boeken tot films en projecten. En die waren alle veertien echt van hele hoge kwaliteit." Dat wil de jury graag laten weten voordat ze de drie genomineerden voor de DHV-prijs 2018 bekendmaakt.

"Ook opvallend is dat de bindende factor de Tweede Wereldoorlog is", zegt Anja Schuring, voorzitter van de Drentse Historische Vereniging. De DHV is initiatiefnemer van de prijs die dit jaar voor de 19e keer wordt uitgereikt. "Dat is toeval", benadrukt juryvoorzitter Ard van der Tuuk. "Wij kijken primair naar kwaliteit." Hij licht de drie genomineerden toe:"November 1950, 24 gevangenen uit voormalig Nederlands-Indië komen aan in de Rijkswerkinrichting Veenhuizen, en kort na aankomst overlijdt één van hen onder verdachte omstandigheden: Byrman, sergeant, 22 jaar jong, pas getrouwd, vader van een tweeling. En eigenlijk is nooit opgehelderd wat daar is gebeurd. Maar verdacht is het wel" vertelt Van der Tuuk.Egbert Brink onderzoekt in zijn boek het waargebeurde verhaal van alle kanten. "Ook schetst het een beeld van Veenhuizen zoals we dat eigenlijk nu niet kennen. Daar liepen toen nog landlopers rond, oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog, en mensen uit voormalig Nederlands-Indië die daar wat gedaan hadden danwel dienstweigeraar waren. Vanuit verschillend perspectief onderzoek doen en dan ook nog - hoe triest het ook is - een spannend verhaal vertellen is een ontzettend knappe prestatie van Brink", adus Van der Tuuk.Van der Tuuk: "De ondertitel van dit boek is 'het verhaal van strafkamp Yde en de tewerkstelling in Drenthe'. Voor mij was het onbekend dat in Yde een strafkamp is geweest waar de Duitse bezetter tijdens de oorlog dus mensen te werk heeft gesteld.""Dijkstra ontdekte het oorlogsdagboek van zijn opa en is onderzoek gaan doen naar dat strafkamp in Yde en daarin kwam hij zoveel tegen: verhalen van mensen die ze voor het eerst vertelden, brieven, ook andere dagboeken en verdere documenten die hem aangereikt werden en waar hij echt een fantastisch boek over kon schrijven over een voor mij, en ik denk voor veel mensen, stuk onbekende geschiedenis. Het werpt ook een licht over hoe het gewone leven van mensen eruit heeft gezien, die opeens geconfronteerd werden met de dreigingen van de vijand.""Darp is dat dorp bij Havelte waarvan een gedeelte is verplaatst tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Duitse bezetter wilde een vliegveld aanleggen en had het oog laten vallen op een deel van het dorp. En dat werd dus afgebroken; bewoners zijn verplaatst en na de oorlog voor een groot deel teruggekomen maar hebben op een andere plek hun huizen neergezet.""De werkgroep Trots op Darp heeft de geschiedenis weer verzameld en samengebracht, ook vanuit verschillende perspectieven . Hoe is dat nou gegaan met de wederopbouw van die woningen? En hoe ziet dat er in de landelijke structuur van de omgeving uit? Tot en met de feesten en partijen en de voetbalclub als bindend element. Al dat soort invalshoeken hebben ze bij elkaar genomen en daar een fantastisch 'glossy' magazine van gemaakt dat een mooi beeld geeft van Darp tot nu" zegt Van der Tuuk.De jury van de DHV-prijs bestaat uit Ard van der Tuuk (burgemeester Grootegast, voormalig lid GS Drenthe), Theo Spek (professor Rijksuniversiteit Groningen), Erwin de Leeuw (medewerker Drents Archief), Jan Willem Horstman (journalist Dagblad van het Noorden) en secretaris van de jury Ferry Sieders (medewerker Drents Archief).De prijs, een oorkonde en een geldprijs van 1000 euro, wordt toegekend door de jury van de DHV-prijs. Daarnaast is er een publieksprijs waar iedereen voor kan stemmen via de website van de vereniging . De winnaar van de publieksprijs krijgt een kunstwerk dat dit jaar gemaakt wordt door Henk Geertsma uit Assen.Zondag 17 maart wordt de prijs uitgereikt in een rechtstreekse uitzending van Drenthe Toen , tussen 15.00-16.00 uur.